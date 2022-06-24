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Три вида краснокнижных птиц поселились в наро-фоминском заказнике

Антон Махов
Общество
Три вида краснокнижных птиц поселились в наро-фоминском заказнике
Фото: Пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области
Россия, Самарская область, Сызранский район, памятник природы Семь Ключей Карта всех событий

Новые места обитания трех видов краснокнижных птиц обнаружили в природном заказнике «Леса в окрестностях Нарских прудов». Об этом в пятницу, 24 июня, сообщил глава Министерства экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

— В ходе последнего осмотра установлено, что его (заказник — прим. «ВМ») заселили турухтан, большой улит и большой веретенник. Все три птицы относятся к семейству бекасовых и раньше здесь не наблюдались, — пояснил Фирсов.

Он отметил, что появление птиц говорит о хорошем состоянии местной экосистемы. Фирсов рассказал, что заказник предоставляет богатую кормовую базу и птицы должны успешно прижиться.

В ходе обследования природного заказника специалисты подтвердили обитание 53 видов позвоночных и 42 видов птиц. Помимо бекасовых, здесь обитают орлан-белохвост и скопа. Эти птицы также занесены в Красные книги России и Подмосковья. В заказнике обитают и особо охраняемые в регионе черный коршун и обыкновенный ремез, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

В свою очередь в парке «Кузьминки-Люблино» заметили краснокнижных болотных черепах.

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