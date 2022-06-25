Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Два человека погибли при стрельбе в ночном клубе в Осло

Евгений Белоусов
В мире
Два человека погибли при стрельбе в ночном клубе в Осло
Фото: Pixabay

Два человека погибли, и несколько получили тяжелые ранения в результате стрельбы в ночном клубе в столице Норвегии Осло. Об этом в субботу, 25 июня, сообщили в пресс-службе полиции города.

— Подтверждена гибель двух человек в результате стрельбы. Есть несколько тяжелораненых, — уточнили в полиции.

Стрельба произошла в клубе «London pub». По словам очевидцев, в заведение вошел неизвестный мужчина, который выхватил из сумки оружие и открыл огонь по людям. После этого в клубе началась паника.

Вскоре стрелок был задержан недалеко от самого клуба. Мотивы его нападения на посетителей ночного клуба пока неизвестны, передает ТАСС.

В мае в начальной школе в американском городе Ювалд произошла стрельба, в результате которой погибли два ребенка и более десяти получили ранения. Преступник, устроивший стрельбу, пытался забаррикадироваться в здании. Позже полицейским удалось его задержать.

Затем сообщалось, что число жертв в Техасе увеличилось до 21 человека. В результате стрельбы погибли 18 детей и трое взрослых. Перед тем как отправиться убивать школьников, злоумышленник выстрелил в свою бабушку. Женщина пострадала, но выжила.

Норвегия Смерть стрельба
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не стоит торопиться с выбором

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Распальцовка» по-американски

Александр Асафов
Александр Асафов

Люди сами решат, как жить дальше

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Спасти от ненависти

Сергий Храмешин
Сергий Храмешин

Фундамент общей идеи

Эльдар Салахов
Эльдар Салахов

Непростой процесс перевоспитания

Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Все мнения
О проекте