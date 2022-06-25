Два человека погибли при стрельбе в ночном клубе в Осло

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Два человека погибли, и несколько получили тяжелые ранения в результате стрельбы в ночном клубе в столице Норвегии Осло. Об этом в субботу, 25 июня, сообщили в пресс-службе полиции города.

— Подтверждена гибель двух человек в результате стрельбы. Есть несколько тяжелораненых, — уточнили в полиции.

Стрельба произошла в клубе «London pub». По словам очевидцев, в заведение вошел неизвестный мужчина, который выхватил из сумки оружие и открыл огонь по людям. После этого в клубе началась паника.

Вскоре стрелок был задержан недалеко от самого клуба. Мотивы его нападения на посетителей ночного клуба пока неизвестны, передает ТАСС.

В мае в начальной школе в американском городе Ювалд произошла стрельба, в результате которой погибли два ребенка и более десяти получили ранения. Преступник, устроивший стрельбу, пытался забаррикадироваться в здании. Позже полицейским удалось его задержать.

Затем сообщалось, что число жертв в Техасе увеличилось до 21 человека. В результате стрельбы погибли 18 детей и трое взрослых. Перед тем как отправиться убивать школьников, злоумышленник выстрелил в свою бабушку. Женщина пострадала, но выжила.