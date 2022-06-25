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Столтенберг заявил, что конфликт на Украине может решиться путем переговоров

Александр Афонин
В мире
Столтенберг заявил, что конфликт на Украине может решиться путем переговоров
Фото: flickr/nato

Кризис на Украине может быть решен путем проведения переговоров. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в субботу, 25 июня, в интервью испанской газете El Pais.

Генсек добавил, что альянс все равно продолжит настаивать на том, чтобы продолжить оказывать военную помощь украинскому правительству.

— Наша ответственность заключается в том, чтобы обеспечить максимально сильную позицию Украины и помочь ей оставаться суверенной и независимой европейской нацией. И лучший способ сделать это — оказать мощную военную поддержку, экономическую поддержку и ввести жесткие санкции в отношении России, — сказал он.

В ходе беседы журналист Бернардо де Мигеля отметил, что политика накачивания Украины оружием приводит к тому, что украинский лидер Владимир Зеленский продолжает эскалацию конфликта. В ответ на такое мнение Столтенберг заявил, что НАТО оказывает подобную поддержку исключительно по просьбе самого Киева, передает РИА Новости.

19 июня Йенс Столтенберг сообщил, что увеличение поставок современного вооружения Киеву даст возможность ВСУ обратно захватить Донбасс. Конфликт на Украине при этом может затянуться на годы.

Украина Йенс Столтенберг Переговоры
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