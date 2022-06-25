Питьевую воду начали раздавать на станциях метро и МЦК из-за жары в Москве

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, метро Выхино Карта всех событий

В связи с аномальной жарой на ряде станций метро и МЦК начали раздавать питьевую воду. Об этом в субботу, 25 июня, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В ближайшие дни в Москве ожидается аномальная жара, поэтому начали раздавать воду на 17 станциях метро и МЦК. Пожалуйста, соблюдайте меры осторожности в жару и берегите себя, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Так, бесплатная раздача воды будет проходить на станциях метро «Выхино», «Студенческая», «Технопарк», «Багратионовская», «Филевский парк», «Кропоткинская», «Улица 1905 года», «Аэропорт», «Речной вокзал», «Кутузовская», «Фили», «Пионерская» и «Улица Скобелевская».

Помимо этого, раздавать воду будут на четырех станциях МЦК: «Андроновка», «Бульвар Рокоссовского», «Дубровка» и «Окружная», сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как можно справиться с жарой в городе. Переждать зной жители столицы смогут в центрах соцобслуживания. Так, для них подготовлены более 160 комнат, которые оборудовали кондиционерами и питьевой водой.

Сотрудники коммунальных служб из-за установившейся жаркой погоды начали поливать дороги и проводить аэрацию воздуха в Москве. В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна.