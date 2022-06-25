Политолог Журавлев: Байден будет говорить и делать только то, что ему подсунут

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Шпаргалки президента США Джо Байдена являются тревожным знаком для всего мира, поскольку стало ясно, что страной правит не избранный лидер, а его помощники. Такое мнение в субботу, 25 июня, «Вечерней Москве» высказал политолог Дмитрий Журавлев.

— В любом случае, это тревожный знак, ведь страной правит не избранный лидер, а его помощники. И он будет говорить и делать только то, что ему подсунут, — отметил он.

При этом эксперт добавил, что к такому президенту не будут относиться серьезно как его окружение, так и представители мировой политической элиты. Политолог считает, что подобное явление свидетельствует о серьезных физических и ментальных проблемах со здоровьем у американского лидера.

По словам Журавлева, предыдущие американские президенты, имевшие проблемы со здоровьем, не теряли адекватность, как это не раз бывало с Байденом.

— Из всех предыдущих лидеров с нынешним главой может сравниться разве что 37-й президент США Ричард Никсон. И то он на людях не терял полностью адекватность, — пояснил эксперт.

Также он напомнил, что Никсон страдал из-за алкоголизма, в связи с этим тот мог на время выпасть из реальности. Однако экс-президент быстро приходил в себя и продолжал свою речь.

Журавлев заключил, что Байден в подобном состоянии недолго продержится у власти. Но при этом действующие законы США не позволяют убрать нынешнего лидера с должности, его можно лишь переизбрать на выборах.

Помимо этого, читайте в материале «Вечерней Москвы» о скрытом смысле шпаргалок Байдена.

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