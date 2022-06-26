Песков опроверг факт подготовки Путиным экстренного обращения к населению

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в воскресенье, 26 июня, опроверг предположения, распространяемые рядом каналов в Telegram, о том, что глава государства Владимир Путин прибыл вечером в субботу, 25 июня, в Кремль, чтобы выступить с неким экстренным обращением к гражданам страны.

— Нет. Это не так, — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать такие сообщения.

В минувший вторник, 21 июня, Песков заявил, что заверения британских представителей прессы о предстоящей массовой мобилизации российских граждан на фоне ситуации на Украине оказались фейковыми.

В середине мая глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в ходе просветительского онлайн-марафона «Новые горизонты» подчеркнул, что в России мобилизация не нужна, однако гражданам страны стоит самостоятельно мобилизоваться и объединиться вокруг главы государства.