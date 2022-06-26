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Врач-невролог рассказал о продуктах, которые провоцируют приступы мигрени

Егор Провоторов
Общество
Врач-невролог рассказал о продуктах, которые провоцируют приступы мигрени
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Страдающим мигренью людям стоит ограничить употребление некоторых продуктов, которые провоцируют возникновение головных болей, предупредил в воскресенье, 26 июня, врач-невролог Павел Хорошев.

На приступы мигрени, по статистике, жалуется каждый седьмой человек в мире. В некоторых случаях эти приступы могут быть вызваны особенностями питания. По словам эксперта, есть предположение, что провоцировать приступы мигрени может употребление жирного мяса. Вегетарианская диета помогает части пациентов улучшить свое самочувствие, пишет радио Sputnik.

— Жирное мясо – под вопросом. Если человек подвержен сильным приступам мигрени, он может попробовать соблюдать вегетарианскую диету. Исследования показывают, что некоторым пациентам это приносит облегчение. Но именно жирное мясо – не самый сильный фактор, провоцирующий мигрень, – объяснил Хорошев.

Гораздо чаще приступы мигрени вызывают определенные напитки, к примеру, кофе, чай и красное вино. Страдающим от приступов стоит ограничить употребление алкоголя и кофеина. Еще к мигреням может приводить употребление сыра, шоколада и некоторых пищевых добавок.

Накануне врач-невролог Олеся Богомолова рассказала, что серьезные заболевания и дисбаланс микроэлементов могут являться причиной судорог в мышцах.

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