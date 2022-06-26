Стало известно о расстрелах мариупольцев сотрудниками ВСУ за поездки в Крым

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Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Катранич расстрелял жителя Мариуполя, обнаружив в ходе проверки документов информацию о его поездке в Крым в 2018 году. Об этом в субботу, 25 июня, сообщили журналистам военные следователи Следственного комитета России.

Тело погибшего было обнаружено на территории автоматической телефонной станции АТС-24, которая была оборудована под укрепрайон, мимо которого и проходил мирный житель.

— После того как в паспорте у него увидели пометку о пересечении границы с Россией в Крыму, Катранич завел его в подвал и застрелил, — рассказал один из следователей ТАСС.

По словам представителя ведомства, руки у погибшего были стянуты за спиной строительными хомутами. Он также подчеркнул, что поиск тел погибших осложняется тем, что украинские военнослужащие якобы не помнят, куда прятали тела. При этом Катранич сознался в содеянном, а в деле также есть показания свидетеля.

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