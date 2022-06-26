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Грузовое судно с россиянами у берегов Японии загорелось

Георгий Соланович
Происшествия
Грузовое судно с россиянами у берегов Японии загорелось
Фото: Pixabay

На грузовом судне «Ангара» у берегов японской префектуры Исикава произошел пожар. На борту находилось 25 граждан России, всех эвакуировали, сообщили в Генконсульстве РФ.

— Экипаж, состоящий из 25 граждан России, эвакуирован. Сведения о пострадавших не поступали, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 25 июня в 24 километрах к северо-западу от города Вадзима. Судно шло под флагом Сьерра-Леоне и направлялось во Владивосток из порта Фусики префектуры Тояма.

Как добавили в береговой охране, корабль на данный момент находится в устойчивом состоянии. Россияне были эвакуированы в шлюпках, информации о пострадавших не поступало.

Пожар, по предварительной информации, произошел в подержанной машине в грузовом отсеке судна, передают «Известия».

До этого в Молдавии заявили о подбитом корабле с россиянами в Черном море. Судно Millennial Spirit под молдавским флагом подбили в нейтральных водах моря. В результате на борту вспыхнул пожар, а экипаж эвакуировался в спасательных жилетах.

Япония грузовое судно Пожары
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