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Москвичам рассказали историю родного дома братьев Третьяковых

Георгий Соланович
Город
Москвичам рассказали историю родного дома братьев Третьяковых
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, 1-й Голутвинский переулок, 16с1 Карта всех событий

Купцы, меценаты, коллекционеры и собиратели выдающихся собраний русской и иностранной живописи братья Павел и Сергей Третьяковы родились в 16-м доме в первом Голутвинском переулке. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 26 июня.

Дом был построен во второй половине XVIII века, к семейству Третьяковых перешел в 1795 году. С 1820-х годов жилое здание с каменным первым этажом и деревянным вторым ярусом часто перестраивалось, однако его границы и тип оставались неизменными.

После революции особняк Третьяковых национализировали и превратили в общежитие, которое работало до 1971 года — после строение стало опасным для проживания. В 2015 году приняли проект экспозиции и реставрации нового музея. Работы начались в 2017 году.

— Специалисты усилили фундамент, обновили стены, сохранив историческую кирпичную кладку, заменяя лишь сильно пострадавшие элементы, и воссоздали историческую фальцевую кровлю. Кроме того, в первозданном виде были воссозданы анфиладные проемы первого этажа, — отметили в пресс-службе.

Помимо этого, по сохранившимся чертежам специалисты восстановили деревянные оконные рамы из дуба, а также отреставрировали белокаменный карниз, подоконники и цоколь на первом этаже дома. Второй этаж здания рабочие тоже привели в первоначальный вид.

Сейчас музей открыт для посетителей, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что специалисты восстановят старинный газовый фонарь рядом с главным входом в учебный театр ГИТИСа в Большом Гнездниковском переулке.

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