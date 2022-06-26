В Минобороны сообщили об обнаружении склада с иностранным оружием ВСУ под Харьковом

Фото: depositphotos

Российские солдаты обнаружили брошенный склад с оружием ВСУ иностранного производства в освобожденном населенном пункте под Харьковом. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 26 июня.

В ведомстве отметили, что хранилище располагалось в жилом доме. ВСУ при отступлении оставили иностранные ПТРК Javelin и NLAW.

В этой же постройке располагались места жительства украинских боевиков. В Минобороны подчеркнули, что на стены здания была нанесена свастика, передают «Известия».

25 июня Минобороны опубликовало видео работы экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в ходе задания по уничтожению военной техники ВСУ. Летчики Ка-52 выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным опорным пунктам и бронированной технике.

До этого Министерство обороны России показало кадры работы зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» в ходе спецоперации на Украине. На кадрах показано, как боевой расчет обнаружил вражескую цель, которая двигалась по направлению к Вооруженным силам РФ. Объектом оказался беспилотник, предположительно, Bayraktar ТВ2.