Народный календарь. Что нельзя делать 27 июня, чтобы уберечься от тяжелой болезни

В народном календаре 27 июня — Елисей Гречкосей, Елисеев день, Елисей — по колено в овсе. Православная церковь 27 июня вспоминает двух святых с именем Елисей: пророка Елисея, жившего в IX веке до н. э. и Елисея Сумского (XV–XVI).
В этот день по приметам запрещено долго лежать в кровати, а в течение всего дня бездельничать. В народе считали, что лентяи и бездельники в скором времени могут столкнуться с тяжелым заболеванием. В этот день нужно работать, а если остаетесь дома, то делайте уборку, займитесь перестановкой, перебирайте вещи, наведите порядок в шкафах и на полках.
Если верить легендам, то в этот день не рекомендуется срывать цветки лютика. В народе говорили, что так вы можете навлечь на себя серьезную беду, которую устроит для вас важный человек, от которого зависят профессиональное будущее и личная жизнь.
Приметы погоды:
Петух трясет головой, поет некстати — погода испортится.
Коршуны в небе парят — к ясному дню.
Лягушки прыгают на суше — к дождю.
Сова начинает яйца откладывать — в ближайшее время будут идти дожди.
Звезды блестящими кажутся — к жаре, мерцают сильно — к грозе, падают — к ветру.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Народный календарь. Что запрещено делать 27 июня, чтобы уберечься от тяжелой болезни
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