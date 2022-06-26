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Народный календарь. Что нельзя делать 27 июня, чтобы уберечься от тяжелой болезни

Анна Михалюк
Общество
Народный календарь. Что нельзя делать 27 июня, чтобы уберечься от тяжелой болезни
Фото: Unsplash

В народном календаре 27 июня — Елисей Гречкосей, Елисеев день, Елисей — по колено в овсе. Православная церковь 27 июня вспоминает двух святых с именем Елисей: пророка Елисея, жившего в IX веке до н. э. и Елисея Сумского (XV–XVI).

В этот день по приметам запрещено долго лежать в кровати, а в течение всего дня бездельничать. В народе считали, что лентяи и бездельники в скором времени могут столкнуться с тяжелым заболеванием. В этот день нужно работать, а если остаетесь дома, то делайте уборку, займитесь перестановкой, перебирайте вещи, наведите порядок в шкафах и на полках.

Если верить легендам, то в этот день не рекомендуется срывать цветки лютика. В народе говорили, что так вы можете навлечь на себя серьезную беду, которую устроит для вас важный человек, от которого зависят профессиональное будущее и личная жизнь.

Приметы погоды:

Петух трясет головой, поет некстати — погода испортится.

Коршуны в небе парят — к ясному дню.

Лягушки прыгают на суше — к дождю.

Сова начинает яйца откладывать — в ближайшее время будут идти дожди.

Звезды блестящими кажутся — к жаре, мерцают сильно — к грозе, падают — к ветру.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что запрещено делать 27 июня, чтобы уберечься от тяжелой болезни

Именины отмечают: Александр, Георгий, Иосиф, Мстислав, Николай, Юрий.

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