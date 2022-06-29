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Эксперт Эшфорд: РФ не воюет с ЕС, но блокада Калининграда может нарушить этот баланс

Полина Долганова
В мире
Эксперт Эшфорд: РФ не воюет с ЕС, но блокада Калининграда может нарушить этот баланс
Фото: Pixabay

В настоящее время Россия и Европейский союз не находятся в состоянии войны, однако транспортная блокада Калининграда может нарушить этот баланс. Такое мнение в беседе с Foreign Policy выразила эксперт Эмма Эшфорд.

По ее словам, Литва и ЕС должны перестать выступать против эксклава, потому как грузовые перевозки в регион имеют отношение к торговле внутри России. Эшфорд добавила, что предотвратить ситуацию могла бы Бельгия, если бы для региона сделали исключение в санкционном списке.

— Возможно, Литва не должна создавать специальную лазейку для Калининграда, но кто-то в Брюсселе должен был сделать это, — заявила специалист.

Она подытожила, что западной стороне необходимо приспособиться к нынешней ситуации в экономике, передает РИА Новости.

Литовские железные дороги с полуночи 18 июня отменили транзит товаров, которые попадают под санкции Евросоюза. Такой запрет транзита потребует срочной поставки на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.

После этого губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что теперь Литве придется столкнуться с весьма «болезненными» ответными мерами со стороны России.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что запрет Литвы на грузовой транзит в Калининградскую область нарушает права человека. Она подчеркнула, что подобными запретами власти Литвы в том числе пытаются лишить граждан России работы.

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