МИД России подтвердил получение ноты Украины о введении визового режима

Фото: МИД РФ

Ответ на введение Киевом визового режиме для россиян будет дан с учетом российских национальных интересов и гуманитарного аспекта. Об этом в среду, 29 июня, заявил глава второго департамента стран СНГ при Министерстве иностранных дел России Алексей Полищук.

По его словам, МИД РФ действительно получил от Украины ноту с уведомлением о вводе визового режима.

— В ней идет речь о фактическом прекращении с 1 июля действия сразу двух соглашений: 1997 года — о безвизовых поездках граждан и 2011 года — о трансграничном передвижении жителей приграничных регионов, — пояснил Полищук.

Он добавил, что последние восемь лет украинская сторона продолжала ужесточать условия для въезда российских граждан в страну. Москва в свою очередь соблюдала соглашения.

Полищук подытожил, что РФ будет изучать решение Киева, а также рассмотрит последствия данного решения для россиян, передает РИА Новости.

17 июня Украина ввела визовый режим для граждан России. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. Кабинет министров Украины одобрил введение визового режима с Россией с 1 июля.

Кроме того, Украина 24 февраля разорвала дипломатические отношения с Россией. Соответствующее решение принял украинский президент Владимир Зеленский. Тогда в разговоре с «Вечерней Москвой» политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев высказал мнение, что этот шаг украинской стороны не изменит фактического положения дел.