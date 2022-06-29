Невролог пояснил, какую опасность несет сильное потоотделение

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Невролог Павел Хорошев рассказал, как избежать негативных последствий при зное и какую опасность несет сильное потоотделение.

По словам специалиста, основной способ борьбы с перегревом — это достаточное употребление жидкости. Причем пить нужно простую воду, а не сладкие газированные напитки.

Врач также предупредил об опасности сильного потоотделения.

— Интенсивное потоотделение приводит к тому, что большое количество калия выделяется из нашего организма. И это может привести к нарушению деятельности некоторых органов. Самое опасное — это сердце. Необходимо компенсировать потерю соли. Наиболее рациональным вариантом является прием продуктов, которые больше всего содержат калия, например, бананов, — отметил специалист в комментарии «Невским новостям».

Ранее сообщалось, что из-за жаркой погоды нагрузка на станции скорой помощи в Петербурге выросла на 26 процентов. В выходные — 25 и 26 июня — бригады врачей выезжали на 3169 вызовов, передает ФАН.

До этого синоптики пообещали жаркую погоду в Москве 29 июня.