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В народном календаре 30 июня — Мануил, Мануйло и Савелий, Молодой Ярило. По народным приметам, в этот день солнце «затаивается», медлит в зените. Православная церковь 30 июня вспоминает мучеников Мануила, Савела и Исмаила, которые, согласно житию, были родными братьями.

Запрещается давать кому-либо в долг, ведь из дома уйдет счастье вместе с вашими деньгами. Забирать долг можно, это поможет улучшить ваше финансовое положение и защитит вас от бесполезных трат.

Запрещается выносить из дома огонь. Если верить легендам, то он может унести из вашего жилища и всю жизнь. Внезапно заболеют родственники, а в семье будут ссоры и скандалы. В итоге семья придет к тому, что будет вынуждена просить в долг у людей, домашний очаг будет опустошен. Именно по этой причине в этот день нельзя давать людям спички, свечки и выходить из дома с зажженной сигаретой.

Нельзя вечер 30 июня проводить в тишине. В этот день необходимо вести себя громко и весело.

Приметы погоды:

Радуга вечером — на хорошую погоду.

При заходе солнца заря золотистая, желтая, розовая (но не красная) — к ясному и теплому дню.

Частые зарницы — к богатому урожаю.

На поверхности земли появились дождевые черви — к осадкам.

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Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Почему запрещено давать в долг 30 июня

Именины отмечают: Дина, Иосиф, Исаакий, Кирилл, Климент, Никита, Пелагея.