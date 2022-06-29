Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Подмосковье собрали уже 350 тонн клубники. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде. Аграрии начали собирать первый урожай на прошлой неделе.

Сообщается, что сбор урожая в этом году начался позже обычного срока, с опозданием на неделю, в связи с дождями и прохладной погодой в мае и начале лета.

Сбор начался в Озерах, Кашире, Коломне, Дмитрове, Шаховской, Луховицах, Зарайске и Ленинском городском округе, передает РИАМО.

Несмотря на это, только за пять дней собрали свыше пятидесяти тонн. Еще около трехсот тонн собрали в теплицах.

В регионе клубнику выращивают около десяти крупных сельскохозяйственных предприятий, а также крестьянские (фермерские) хозяйства. Приобрести местную ягоду можно на рынках, в сетевых магазинах, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее подробно о том, как выбрать хорошую клубнику, «Вечерней Москве» рассказали московские эксперты.