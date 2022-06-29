Капремонт Тульской эстакады начался в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Тульская эстакада Карта всех событий

Специалисты приступили к капитальному ремонту Тульской эстакады. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в среду, 29 июня.

— Стартовали работы по капитальному ремонту мостового полотна, железобетонных конструкций и подмостового пространства Тульской эстакады в составе Третьего транспортного кольца. Для обеспечения стабильной дорожной ситуации в этом районе принято решение провести работы в два этапа: первый завершится в сентябре этого года, второй запланирован на весну-лето следующего года, — отметил Бирюков.

По его словам, специалисты заменят защитный слой бетона, гидроизоляцию и деформационные швы, обновят асфальт и нанесут новую разметку. В подмостовом пространстве рабочие проведут ремонтно-восстановительные работы поверхностей пролетных строений, а также обустроят системы водоотведения.

По мере проведения капремонта в каждом направлении движения на эстакаде будет перекрываться одна полоса. В зоне работ уже ограничили максимальную скорость транспорта, установили ограждения и предупреждающие дорожные знаки, нанесли временную разметку, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что специалисты завершили ремонт дорожного покрытия на проспекте Мира.