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Специалист по фальшивой валюте рассказала, какие купюры подделывают чаще всего

Ирина Игнатенко
Экономика
Специалист по фальшивой валюте рассказала, какие купюры подделывают чаще всего
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Специалист по фальшивой валюте Татьяна Давидис рассказала, какие купюры подделывают чаще всего.

— Самые подделываемые — это пятитысячные купюры, также подделывают 1000 и 2000 рублей. Сто рублей не подделываются в связи с себестоимостью, фальшивомонетчики занимаются более высокими номиналами, — пояснила она в комментарии НСН.

Она также добавила, что обновление сторублевой банкноты, которое ожидается в ближайшее время, — это очень полезный процесс. Она отметила, что стоит время от времени менять дизайн и обновлять средства защиты банкнот, это усложняет деятельность фальшивомонетчиков.

В ЦБ РФ сообщили, что презентация новой сторублевой купюры пройдет 30 июня. Пока неизвестно, каким будет дизайн банкноты, передает «Царьград».

Выпуск новой сторублевой купюры, который анонсировал Центробанк, не говорит о каких-либо глубинных экономических процессах. Основная цель модернизации — сделать банкноту крепче. Такое мнение высказал российский экономист и ученый, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

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