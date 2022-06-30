Первый случай заражения оспой обезьян выявили в Турции

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Первый случай заражения обезьяньей оспой выявили в Турции. Об этом сообщил министр здравоохранения государства Фахреттин Коджа в четверг, 30 июня.

— Пациенту в возрасте 37 лет с ослабленным иммунитетом был поставлен диагноз «оспа обезьян». Он находится в изоляции. Установлено, что других случаев (обезьяньей оспы — прим. «ВМ») при контакте (зараженного — прим. «ВМ») с другими людьми не обнаружено. Как известно, это заболевание передается не респираторно, а при тесном физическом контакте, — передает слова главы Минздрава Турции ТАСС.

29 июня бывший главный санитарный врач РФ академик РАН Геннадий Онищенко объяснил, как не допустить проникновения оспы обезьян на территорию России. По его словам, граждане государства должны серьезно отнестись к вспышке заболевания во всем мире, россиянам следует отказаться от поездок в неблагополучные по заболеваемости страны.

Онищенко добавил, что необходимо проводить тщательный контроль при пересечении границы. Врач также подчеркнул, что не все врачи знают особенности этого заболевания, поэтому им необходим срочный инструктаж.