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В Подмосковье до 2025 года построят 20 овощехранилищ

Ирина Игнатенко
Общество
В Подмосковье до 2025 года построят 20 овощехранилищ
Фото: Петр Болховитинов / Вечерняя Москва

На территории Московской области до 2025 года планируется построить двадцать новых хранилищ для овощей и картофеля, передает РИАМО.

— В наших планах — реализовать 20 проектов по строительству и реконструкции хранилищ, которые обеспечат хранение более 160 тысяч тонн овощей, — сообщил заместитель председателя областного правительства Георгий Филимонов.

Он отметил, что на сегодняшний день в регионе созданы места для хранения 550 тысяч тонн продукции. В результате реализации проектов они увеличатся до 710 тысяч тонн.

Отмечается, что в текущем году планируется сдать пять объектов. Еще одиннадцать построят в следующем году и четыре через два года, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Благодаря расширению системы овощехранилищ можно будет избежать сезонного колебания цен на овощи.

В 2022 году в Подмосковье под овощи открытого грунта запланированы площади 8,2 тысячи гектаров. При средней урожайности 410 ц/га валовый сбор урожая составит 336 тонн.

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