Эксперты рассказали, как обезопасить ребенка от перегрева в жару

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Управление Роспотребнадзора по Петербургу дало рекомендации родителям в жаркую погоду, чтобы защитить детей от теплового удара.

Так, планировать семейные прогулки стоит до 11 часов дня. Перед променадом нужно выбрать малышу легкую одежду из натуральных тканей. В теплый период года она должна быть свободной и не прилегать плотно к телу. Не стоит надевать одежду темного цвета. На голове обязательно должен быть головной убор.

Также стоит взять с собой воду и поить ребенка чаще, чем обычно. В жару количество потребляемой жидкости необходимо увеличивать в 1,5–2 раза.

Внимание советуют уделить и рациону — ребенку необходимо есть свежие овощи, фрукты, зелень, отварные блюда или приготовленные на пару. Жирную пищу и газированные напитки стоит исключить, передает издание «Невские новости».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жаркая погода сохранится в Санкт-Петербурге и в начале июля. Ожидается солнечная погода без осадков, передает Nation News.

До этого диетолог Антон Бердов перечислил пять напитков, которые не следует употреблять в жаркую погоду.