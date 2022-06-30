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Более 40 регионов РФ примут участие в форуме «Российская креативная неделя»

Оксана Васильева
Общество
Более 40 регионов РФ примут участие в форуме «Российская креативная неделя»
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Впервые в истории форума «Российская креативная неделя» в программе представлены делегации из более 40 регионов страны. С 7 по 10 июля в Москве соберутся губернаторы, представители органов власти и креативного сообщества, чтобы обсудить развитие креативных индустрий в различных территориях РФ, существующие вызовы и обменяться опытом.

— В этом году более 40 региональных команд на площадке, и главы регионов приедут на «Российскую креативную неделю» не просто в качестве спикеров. Впервые регионы озвучат свои конкретные запросы: работа будет вестись в больших федеральных командах во главе с губернаторами для совместного брейншторма и поиска решений. Стоит задача поддержки локальных брендов, разработка стратегии развития регионов, учитывая специализацию в сфере креативных индустрий, — говорит руководитель Роскультцентра и директор форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова.

7 регионов представят специальные программы в рамках форума, среди них — Красноярский Край, Санкт-Петербург, Псковская область, Калининградская область, Республика Саха (Якутия), Ульяновская область, Республика Бурятия.

Организаторами и активными участниками Российской креативной недели» в этом году стали Роскультцентр, АНО «Креативная экономика», Российский книжный союз, Президентский фонд культурных инициатив.

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