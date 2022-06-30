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Эксперты дали советы, куда вложить сбережения

Ирина Игнатенко
Финансы
Эксперты дали советы, куда вложить сбережения
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Эксперты рассказали, куда в настоящее время стоит вложить сбережения.

Директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин сообщил, что сейчас лидером спроса среди альтернативных валют является юань, объемы торгов которым на бирже за последние месяцы увеличились в десятки раз. Уже есть депозиты в юанях, его покупают все чаще.

Также интересный вариант для вложений, по словам эксперта, — гонконгский доллар.

— В целом, даже если не инвестировать сразу в ценные бумаги азиатских компаний, а просто частично заместить в портфеле доллары и евро на гонконгские доллары (они имеют привязку к американской валюте), в этом есть определенный смысл с точки зрения диверсификации. Также с конца июня на валютном рынке Московской биржи начались торги армянским драмом и южноафриканским рэндом, — отметил Шеин в комментарии Life.ru.

Директор Инвестиционной компании Евгений Лашков добавил, что, если у инвестора есть действительно крупные сбережения, измеряемые в тысячах долларов или евро, можно приобрести еврооблигации Минфина или крупнейших корпораций. Остальным владельцам валютных сбережений он посоветовал перевести средства в легко конвертируемые материальные активы.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что Россия нарастила долю юаня в своей экономике и намерена придерживаться этого курса в дальнейшем. Регулятор еще в 2021 году начала увеличивать долю китайской валюты в международных резервах, передает ФАН.

Она также отметила, что управляемый курс рубля может привести к снижению независимости российской денежно-кредитной политики.

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