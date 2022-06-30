Названы города Подмосковья, жители которых активнее всего пользуются экопунктами

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Стало известно, в каких городах Московской области чаще всего пользуются экопунктами.

В десятке лучших — Балашиха, Красногорск, Королев, Химки, Мытищи, Домодедово, Долгопрудный, Люберцы, Одинцово и Подольск. Суммарно в них собрали более 27 тонн вторичных ресурсов, которые будут отправлены на переработку.

Экопункты расположены в самых доступных местах: торговых центрах, парках, МФЦ, школах и спортивных центрах. В настоящее время установлено 428 экопунктов в 24 городских округах.

При производстве экопунктов используются российские технические решения и комплектующие. Подмосковье в настоящее время остается единственным регионом, где создана централизованная система обмена тары на баллы и скидки, передает РИАМО.

На территории Подмосковья в рамках волонтерского экологического проекта «Мусорная рыбалка» планируется возобновить фильтрацию рек и других водоемов, а также прибрежных зон от мусора.