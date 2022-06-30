Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы города Подмосковья, жители которых активнее всего пользуются экопунктами

Ирина Игнатенко
Общество
Названы города Подмосковья, жители которых активнее всего пользуются экопунктами
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Стало известно, в каких городах Московской области чаще всего пользуются экопунктами.

В десятке лучших — Балашиха, Красногорск, Королев, Химки, Мытищи, Домодедово, Долгопрудный, Люберцы, Одинцово и Подольск. Суммарно в них собрали более 27 тонн вторичных ресурсов, которые будут отправлены на переработку.

Экопункты расположены в самых доступных местах: торговых центрах, парках, МФЦ, школах и спортивных центрах. В настоящее время установлено 428 экопунктов в 24 городских округах.

При производстве экопунктов используются российские технические решения и комплектующие. Подмосковье в настоящее время остается единственным регионом, где создана централизованная система обмена тары на баллы и скидки, передает РИАМО.

На территории Подмосковья в рамках волонтерского экологического проекта «Мусорная рыбалка» планируется возобновить фильтрацию рек и других водоемов, а также прибрежных зон от мусора.

Подмосковье Экология переработка бытовых отходов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спасибо, хомо постсоветикус

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Юрий Рогулев
Юрий Рогулев

Мир наблюдает крах американских амбиций

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорога «буча» к саммиту НАТО

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не хотят и Байдена, и Трампа

Все мнения
О проекте