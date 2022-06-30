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Пушилин объявил о переброске подразделений в ДНР для ускорения операции

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин объявил о переброске подразделений в ДНР для ускорения операции
Фото: roscongress / Анатолий Медведь

Военные подразделения союзнических государств перемещаются на территорию ДНР для оказания помощи. Об этом в четверг, 30 июня, заявил глава республики Денис Пушилин.

— В рамках союзных усилий... силы с луганского направления перемещаются уже на наши направления, — сказал политик.

Однако большая часть сил сможет попасть в ДНР лишь после установления контроля над Лисичанском, уточнил он. Интенсивность обстрелов Донецка и других населенных пунктов республики начала снижаться, однако в целом ситуация продолжает оставаться непростой, передают слова Пушилина «Известия».

30 июня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооруженные силы России могут освободить город Лисичанск, расположенный в ЛНР, уже в ближайшие дни. По его словам, национальная армия получила подкрепление в виде новой техники и солдат.

Вооруженные силы России в качестве «шага доброй воли» вывели гарнизон с острова Змеиный. Тем самым российская сторона продемонстрировала мировому сообществу, что не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.

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