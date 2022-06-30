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В США обвинили европейских членов НАТО в бездействии

Араз Салехов
В мире
В США обвинили европейских членов НАТО в бездействии
Фото: flickr/nato

Европейские члены НАТО не выполняют обязательств перед альянсом, относясь к ним безответственно. Об этом в четверг, 30 июня, сообщает американский журнал The Spectator.

— Альянсы сильны и дееспособны ровно настолько, насколько сильны и способны внести свой вклад в общую оборону их отдельные члены. Все участники ответственны за поддержание собственных вооруженных сил, чтобы они не стали грудой металлолома, — говорится в материале.

Большинство членов НАТО забыли об этом, а исключение составляют лишь Франция, Великобритания и США, подчеркнули в издании. Действия стран ЕС, как уточняется, ограничиваются лишь словами, а большинство инициатив выполняют США при символической поддержке ЕС, передает РИА Новости.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс начал подготовку к противостоянию с Россией еще в 2014 году.

Саммит НАТО принял новую стратегическую концепцию, в рамках которой Россия названа главной угрозой безопасности альянса. Согласно документу, альянс не ищет конфронтации с Москвой и не представляет для нее угрозы. Организация рассчитывает сохранить каналы связи с российским правительством для снижения рисков и предотвращения эскалации.

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