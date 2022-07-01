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В Крыму сообщили о переносе запуска поездов в Мелитополь и Херсон

Егор Провоторов
Общество
В Крыму сообщили о переносе запуска поездов в Мелитополь и Херсон
Фото: rk.gov.ru

Возобновление железнодорожного сообщения между Крымским полуостровом и освобожденными территориями Запорожской и Херсонской областей, которое было ранее запланировано на 1 июля, перенесено из соображений безопасности. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

С начала июля планировалось возобновить пассажирское железнодорожное сообщение между полуостровом и южными регионами Украины, прерванное в 2014 году. Подвижной состав должен был начать курсировать в тестовом режиме между Джанкоем, Херсоном и Мелитополем.

— В связи с тем, что работы по обеспечению безопасности на железнодорожной линии Джанкой — Мелитополь, Джанкой — Херсон не завершены до конца, а безопасность здоровья и жизни граждан на сегодняшний день является для нас основным приоритетом, принято решение о переносе старта движения железнодорожного транспорта с территории Республики Крым на освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей, — сообщил глава Крыма на своем канале в Telegram.

Аксенов добавил, что завершить мероприятия по обеспечению безопасности пассажиров планируется в течение нескольких дней, будущее расписание движения поездов будет актуализировано в течение дня 1 июля.

В минувшую среду, 29 июня, стало известно, что в Херсонской области приступили к подготовке референдума по вопросу вхождения региона в состав Российской Федерации.

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