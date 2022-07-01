Реконструкция энергоподстанции «Чертаново» стартовала на юге Москвы

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

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Специалисты столичного Комплекса городского хозяйства приступили к масштабной реконструкции энергоподстанции «Чертаново». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в пятницу, 1 июля.

— Эта подстанция обеспечивает электроснабжение сразу нескольких жилых районов Южного административного округа с населением более 800 тысяч человек и ряда социально значимых объектов. Главной задачей является повышение надежности питающего центра и обеспечение возможности присоединения новых потребителей, — сказал представитель мэрии.

Он добавил, что рабочие выполнят замену двух существующих трансформаторов 110 киловатт каждый на новые современные трансформаторы 220 киловатт с аналогичной мощностью. Возводимые фундаменты рассчитаны на возможность использования аналогичных устройств следующей ступени мощности.

При этом все оборудование отечественного производства. Оно также отвечает современным требованиям эффективности и безопасности, подчеркнул Бирюков.

28 июня специалисты Комплекса городского хозяйства обеспечили энергоснабжение скоропомощного стационарного комплекса Городской клинической больницы имени С. П. Боткина. В ходе работ специалисты проложили 32 кабельные линии общей протяженностью более 11 километров.