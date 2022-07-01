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Медведев призвал рассчитывать только на свои силы

Араз Салехов
Общество
Медведев призвал рассчитывать только на свои силы
Фото: er.ru

России в обозримом будущем придется рассчитывать только на свои силы, поскольку санкции с нее снимать не собираются. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

— Все вы прекрасно понимаете, что вот эта самая блокада, эти санкции — как угодно можно называть — просто они не будут это снимать в обозримой перспективе. То есть мы можем в ближайшие обозримые периоды рассчитывать только на свои силы. В этом есть очень большой вызов и масса минусов, но есть и, наверное, определенные плюсы именно потому, что это импульс к новым прорывным решениям, — отметил политик.

При этом Медведев добавил, что в России необходимо заменить импортное оборудование отечественными аналогами, сообщает РИА Новости.

В конце мая заместитель председателя Совета безопасности РФ заявил, что термин «импортозамещение» в российском контексте звучит унизительно. По словам Медведева, взамен такого унизительного термина можно ввести другой — технологический суверенитет.

Эксперты в беседе с «Вечерней Москвой» оценили российские самолеты, которые составят авиапарк «Аэрофлота».

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