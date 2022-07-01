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Автоэксперт назвал причины проблемы мусора на дорогах

Ирина Игнатенко
Общество
Автоэксперт назвал причины проблемы мусора на дорогах
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Автоэксперт Андрей Осипов отметил, что основой проблемы мусора на дорогах является низкая культура людей. По мнению эксперта, довольно сложно решить эту проблему при помощи штрафов.

—Выбрасывать мусор из автомобиля — это, скорее, говорит о низкой культуре самого человека, я не уверен, что мы сможем ее наладить именно штрафом, — заявил он в комментарии «Радио 1».

Эксперт пояснил, что вопрос налаживания культуры чрезвычайно сложен, так как многое зависит от воспитания конкретного человека. Но при этом можно создать такие условия, при которых выбрасывание мусора будет подвергаться общественному порицанию, необходимо объяснять людям, что такое поведение нарушает общепринятые нормы.

По словам эксперта, в России необходимо создать систему эффективного сбора мусора и переработки отходов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье стартует акция «Чистый берег». В ней смогут принять участие около 10 000 человек

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