Почти 200 промышленных предприятий работает на территории ТиНАО

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Россия, Москва, Троицкий административный округ Карта всех событий

Почти 200 крупных, средних и малых промышленных предприятий работает в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Об этом в пятницу, 1 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В общей сложности в Новой Москве расположено более 190 крупных, средних и малых промышленных предприятий. В 2021 году объем отгруженных товаров, работ и услуг по крупным и средним организациям обрабатывающей промышленности ТиНАО составил 93,8 миллиарда рублей, — говорится в сообщении.

На территории ТиНАО находятся крупные объекты инновационной инфраструктуры Москвы. Например, технопарк «ТехноСпарк», который является современным пространством для создания и развития технологических стартапов. На территории, общая площадь помещений которой составляет 12 тысяч квадратных метров, насчитывается 110 резидентов и иных арендаторов.

Кроме того, в Троицке работает технопарк «Тиснум», который специализируется на создании новых материалов, изделий микроэлектроники, машиностроения и приборостроения.

За 10 лет в ТиНАО специалисты построили более ста километров линий газопровода высокого давления, а в период с 2012-го по текущий год было построено и реконструировано 10 очистных сооружений, выполнена реконструкция более 55 километров канализационных сетей и 14 канализационных насосных станций.