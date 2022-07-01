В ДНР предъявили обвинения еще двоим британским наемникам

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В Донецкой народной республике началось расследование уголовных дел против еще двух британских наемников. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщают местные СМИ.

— Следствие сейчас ведется в отношении британских наемников Дилана Хилли и Эндрю Хилла. Инкриминируются им те же самые статьи, как и троим ранее осужденным наемникам. Ведется следствие, предъявлено обвинение, — цитирует сообщение РИА Новости.

23 июня другие британские наемники Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим, приговоренные к смертной казни в ДНР, готовили апелляционную жалобу на приговор. Адвокат Пиннера Юлия Церковникова заявила, что если жалоба не будет удовлетворена, то сторона обвинения подаст прошение о помиловании. В тот же день Аслин созвонился со своей матерью и попрощался.

Иностранцы были осуждены судом ДНР и приговорены к смертной казни.

Накануне директор Департамента международных организаций Министерства иностранных дел России Петр Ильичев заявил, что Россия с большим скепсисом относится к идее привлечения ООН к вероятному трибуналу над украинскими военнослужащими и наемниками. По его словам, главной целью трибуналов является не только наказание виновных, но и способствование национальному примирению, при этом трибуналы никогда не содействовали залечиванию ран.