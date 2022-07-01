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Суд в Москве рассмотрит дело об обманутых дольщиках

Лейла Алиева
Происшествия
Суд в Москве рассмотрит дело об обманутых дольщиках
Фото: пресс-служба суда / АГН Москва

В Москве закончено расследование уголовного дела в отношении руководителя строительной компании, который обвиняется в мошенничестве. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в период с 2014 по 2015 год фигурант дела заключал с гражданами договоры долевого участия под предлогом строительства офисно-жилого комплекса. Однако не выполнял своих обязательств по строительству и предоставлению жилья, так как не имел для этого необходимых разрешительных документов.

В результате этого были похищены деньги 148 дольщиков, а материальный ущерб составил около 600 миллионов рублей. В 2019 году злоумышленнику было предъявлено обвинение по статье «Мошенничество» и наложен арест на имущество возглавляемого им акционерного общества.

— В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Перовский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу, — приводит слова Волк Telegram-канал МВД Медиа.

Также стало известно, что в Москве более 70 работников склада обвиняются в хищении дизельного топлива.

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