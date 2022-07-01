Россия прекращает участие в частичных соглашениях Совета Европы

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Россия прекращает участие в частичных и расширенных соглашениях Совета Европы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу, 1 июля.

— Одобрить предложение Министерства иностранных дел РФ, согласованное с Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерством юстиции РФ, Министерством просвещения РФ, Министерством науки и высшего образования РФ, Министерством культуры РФ, Министерством спорта РФ, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерством финансов РФ о прекращении с 16 марта 2022 года участия РФ в следующих частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы, — говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Так, Россия перестанет принимать участие в группе по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям; в частичном соглашении 1990 года, учреждающем Европейскую комиссию за демократию через право.

Ранее в пятницу стало известно, что правительство России перевело расчет экспортных пошлин на зерно, подсолнечное масло и шрот в рубли. Помимо этого, в России продлят пошлины на экспорт подсолнечного масла, шрота и семян подсолнечника до 31 августа 2023 года.