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Названы три мужских имени, обладателям которых суждено жениться несколько раз

Виктория Непомнищева
Общество
Названы три мужских имени, обладателям которых суждено жениться несколько раз
Фото: pixabay.com

Некоторые представители сильного пола просто не созданы для прочного и крепкого брака. Они склонны поддаваться сиюминутным увлечениям и постоянно искать от жизни чего-то нового. Наладить с такими мужчинами длительный и прочный союз очень непросто. Шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова в беседе с «Вечерней Москвой» назвала три мужских имени, обладателям которых суждено жениться несколько раз.

Петр

Вспыльчивый и резкий Петр может удивлять окружающих своим непредсказуемым поведением. Холерический тип психики толкает этого мужчину на поступки по настроению. Петр ценит привязанность своей избранницы, однако сам может легко разорвать с ней отношения. Как правило, владельца этого имени пугают ответственность и любые трудности в паре.

Петр не склонен к внутреннему самоанализу. В жизни он ищет счастливый и беззаботный союз, который ничто не омрачит. Не достигнув гармонии с одной женщиной, легко отправится на поиски другой. Он не способен идти на компромиссы и работать над проблемами в паре. Петру гораздо проще разорвать отношения и подыскать себе новую возлюбленную. Мужчина с этим именем постоянно «наступает на одни и те же грабли».

Станислав

Привлекательный и чересчур уверенный в себе Станислав никогда не обделен вниманием противоположного пола. Прекрасно зная о том, что является магнитом для женщин, он не отказывает себе в небольших романах на стороне. Однако нередко, увлекшись интрижкой, Стас может заиграться и позволить чувствам взять верх. Мужчина с этим именем влюбляется достаточно часто и не всегда умеет контролировать себя.

Очарованный новой пассией, он склонен уходить даже из стабильного брака, причем делать это без особых сожалений. Через время Станислав начинает испытывать скуку и тоску, ощущение, что его обманули. Нередко именно он становится инициатором разрыва новых отношений. Дальше Станислав отправляется на поиски очередной любви и бурных эмоций. За свою жизнь обладатели этого имени могут официально жениться по два–три раза.

Виталий

Общительный и коммуникабельный Виталий является очень увлекающейся личностью. Обладает влюбчивым характером, поэтому может быстро поддаться своим чувствам. Обычно Виталий женится рано, причем нередко на первой любви. Через время мужчина с этим именем начинает тяготиться непривычным положением и довольно легко идет на попятную.

Вырвавшись на свободу, какое-то время Виталий наслаждается одиноким образом жизни, но затем начинает тосковать. Быстро подыскав избранницу, вступает в новые официальные отношения. Иногда Виталий действительно находит большую любовь и обретает гармонию, но нередко он может оказаться увлечен очередной привлекательной женщиной, которую начнет добиваться. Если это случается, Виталий без зазрения совести уходит из семьи и от детей в новую жизнь. Причем случается это уже в довольно солидном возрасте.

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