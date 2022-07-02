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Москвичи выбрали единый звуковой образ столичного транспорта

Лейла Алиева
Город
Москвичи выбрали единый звуковой образ столичного транспорта
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование «Как звучит Московский транспорт?». Об этом в субботу, 2 июля, сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Мы провели конкурс и получили более 150 мелодий. Победителя выбрали сами пассажиры: им стала Галина Лямина, филолог и музыкант. Первые результаты можно будет услышать в день города — это будет подарок москвичам, — рассказал он.

Так, за Лямину проголосовали более 25 тысяч человек, что составляет 23 процента.

Как отметила победительница, на написание данной композиции ее вдохновил сам транспорт, так как она любит активный образ жизни. Поэтому она решила создать такую мелодию, которая будет выражать одновременно и следование традициям, и развитие, и стремление вперед, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

За последние два года жители столицы четыре миллиона раз поставили оценки городским событиям в рубрике «Пульс столицы» на сайте проекта «Активный гражданин». Кроме того, в 2022 году для пользователей мобильного приложения открыли новый формат «пульсов» — оценку видеофактов.

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