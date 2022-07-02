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Глава Генштаба Герасимов проверил ВС России на Украине

Георгий Соланович

Сюжет: 

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Глава Генштаба Герасимов проверил ВС России на Украине
Фото: Минобороны РФ

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил группировки российских войск, участвующие в спецоперации на Украине. Об этом сообщили в Минобороны в субботу, 2 июля.

— Генерал армии Валерий Герасимов заслушал командующих о применении войск (сил) в ходе выполнения задач специальной военной операции, а также других должных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских группировок на различных направлениях, — заявили в министерстве.

Отмечается, что особое внимание Герасимов уделил использованию солдатами автоматизированных систем боевого управления. В Минобороны пояснили, что такие системы применяются «в интересах наращивания ударных возможностей межвидовых группировок войск», передает РИА Новости.

Министр обороны России Сергей Шойгу в воскресенье, 26 июня, посетил командные пункты ВС РФ на Украине. Особое внимание он уделил организации всестороннего обеспечения боевых действий, а также созданию необходимых бытовых условий в местах дислокации российских солдат.

До этого министр обороны принял решение об усилении мер безопасности в Курской области, которая граничит с территорией Украины. В регион направили дополнительное вооружение, военных, а также артиллерийские и ракетные установки.

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