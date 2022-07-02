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Столичных водителей предупредили о проведении аэрации из-за жары в Москве

Георгий Соланович
Город
Столичных водителей предупредили о проведении аэрации из-за жары в Москве
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Коммунальные службы Москвы проводят цикл работ по аэрации. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы в субботу, 2 июля.

— Прямо сейчас проводим аэрацию. В жаркую погоду она помогает охладить не только дорожное полотно, но и воздух, нагревающийся от асфальта. Цикл работ повторим в 15:00. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники, — говорится в сообщении.

Кроме того, городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Так, круглосуточно производятся мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части.

Жители города в связи с температурными условиями в последние недели стали чаще покупать климатическую технику и другие товары для борьбы с жаркой погодой. Так, например, по данным Wildberries, за 24–30 июня число заказов на переносные мини-холодильники выросло на 190 процентов год к году, увлажнители воздуха — на 53 процента, а портативные мини-кондиционеры — на 28 процентов год к году.

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