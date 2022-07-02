Песков выразил надежду на то, что у коллективного Запада остался политический разум

Фото: Администрация президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в контексте заявлений лидеров стран Запада о том, что «Россию нужно победить на поле боя», выразил надежду, что у них «хоть частично» остались политические воля и разум.

— Давайте все-таки будем говорить о чем-то более конструктивном. Будем надеяться, что какая-то политическая воля и какой-то политический разум хоть частично остались еще у коллективного Запада. И то, что этот разум полностью сохранен в нашей стране, — это точно. У меня нет никаких сомнений, — подчеркнул Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.

До этого официальный представитель Кремля ответил на отказ финского лидера Саули Ниинисте играть в хоккей с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, хоккей способствует сближению и формированию взаимного доверия, так что для президента Финляндии это была бы позитивная практика.

При этом Песков добавил, что Путину есть с кем играть в хоккей.

Президент Финляндии Саули Ниинисте больше не станет играть в хоккей с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом скандинавский политик заявил в четверг, 30 июня, в интервью итальянской газете La Repubblica.