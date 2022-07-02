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Диетолог рассказала о последствиях злоупотребления энергетиками

Лейла Алиева
Общество
Диетолог рассказала о последствиях злоупотребления энергетиками
Фото: pixabay.com

Диетолог Наталия Герасимова рассказала, к чему может привести чрезмерное употребление энергетических напитков.

— В этих напитках часто идет в составе сахар. Любой напиток, который содержит сахар в растворенной форме, при частом употреблении может приводить к избыточному весу, нарушению гормонального фона и инсулинового обмена, привыканию к сладким напиткам, — рассказала она.

Кроме того, у человека может быть индивидуальная непереносимость некоторых компонентов, входящих в состав энергетиков. При частом употреблении это может привести к нарушению здоровья, что чаще всего связано с кофеином.

При этом данные напитки также обладают и полезными свойствами. Так, аминокислоты таурин, растительные экстракты, которые имеют некоторые лечебные свойства. Например, они повышают тонус, улучшают состояние сосудов, а таурин является полезной пищевой добавкой для работы мозга, передает URA.RU.

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