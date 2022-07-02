Движение на прилегающих к «Лужникам» станциях метро осуществляется в штатном режиме

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Станции столичного метрополитена, прилегающие к стадиону «Лужники», работают в соответствии с графиком. Об этом сообщили в субботу, 2 июля, в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение на всех линиях московского метро осуществляется в соответствии с графиком. Станции метро, прилегающие к «Лужникам», справляются с пассажиропотоком и работают в штатном режиме, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что на станциях метро «Спортивная», «Фрунзенская», «Воробьевы горы», «Парк культуры» и МЦК Лужники вечером в субботу были возможны ситуативные ограничения на вход и выход из-за концерта на стадионе «Лужники».

9 июня стало известно, что автобусы трех маршрутов поменяют схему движения 2 июля из-за концерта в «Лужниках». Так, маршрут м5 поедет по Комсомольскому проспекту без заезда к станции метро «Спортивная». При этом маршруты м6 и 220 пройдут по Хамовническому Валу и Лужнецкому проезду при движении в сторону центра до 19:40, а после — при проезде в обе стороны.