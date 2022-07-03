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Кадыров рассказал, что жители Лисичанска встречали солдат с цветами

Юлия Курганова

Сюжет: 

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В мире
Кадыров рассказал, что жители Лисичанска встречали солдат с цветами
Фото: vk/ramzan

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что жители Лисичанска, который был взят в субботу, 2 июля, под контроль союзными силами, встречали своих освободителей с цветами.

— С неподдельной радостью и цветами встречают своих освободителей жители Лисичанска. И это неудивительно, ведь они ждали этого дня на протяжении долгих восьми лет, — написал он в своем Telegram-канале.

Также Кадыров поздравил всех с победой и пожелал жителям Лисичанска мирного неба над головой и процветания.

Ранее Кадыров сообщил о взятии Лисичанска под контроль российских военных. Он добавил, что среди личного состава спецназа «Ахмат» потери отсутствуют. По его словам, военнослужащие осуществили штурм города без каких-либо проблем.

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