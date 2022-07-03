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Британский офицер выгнал из своего дома на улицу многодетную семью с Украины

Юлия Курганова
В мире
Британский офицер выгнал из своего дома на улицу многодетную семью с Украины
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Британский офицер выгнал семью украинских беженцев с пятью детьми, которые ранее проживали в его доме. Инцидент случился в городе Фэрхем в графстве Хэмпшир.

Семья из Киева в составе девяти человек, включая пятерых детей и двух пожилых женщин, оказалась в Великобритании после двух месяцев проживания в Польше.

Глава семьи Максим Хирик рассказал, что Дадли и Келли Мальстер согласились приютить их в рамках госпрограммы в небольшом доме, который остался им в наследство от умершего родственника. Он сообщил, что сначала хозяева отнеслись к ним с теплотой и гостеприимством и даже встретили их по прибытии в аэропорт. Но несколько недель назад без какого-то предупреждения Мальстеры разорвали соглашение о предоставлении жилья — беженцам дали срок до 15 июля, чтобы покинуть жилье.

В беседе с изданием The Daily Mail Хирик сказал, что его родные «немного злы» и «очень расстроены» решением британцев.

— Они просто перестали с нами разговаривать, и мы получили письмо, в котором говорилось, что нас выселяют. Они также отключили интернет, поэтому нам трудно писать по электронной почте и общаться. Хозяин бессердечен, — заявил мужчина.

Он рассказал, что его семья очень хочет остаться в Фэрхеме, потому что здесь они могут «начать жизнь заново», а обратного пути на Украину нет.

Журналисты выяснили, что 40-летний владелец дома Дадли Мальстер является старшим офицером Королевского флота с 20-летним стажем, он служил в Афганистане, Бахрейне и участвовал в обеспечении зарубежных поездок королевской семьи. У него есть двое детей.

В Совете графства Хэмпшир сообщили украинцам, что ищут для них новый дом.

Польша с пятницы, 1 июля, перестала выплачивать гражданам страны пособия на содержание украинских беженцев, которые прибыли в республику в конце февраля, также отменяются бесплатные поездки на общественном транспорте, в том числе на поездах. В конце февраля польские власти ввели специальный закон, который предусматривал выплаты принимающим беженцев полякам в размере 40 злотых (менее 10 долларов) на человека ежедневно.

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