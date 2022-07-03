Украинские войска дважды за ночь обстреляли Мелитополь

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Вооруженные силы Украина (ВСУ) за прошедшую ночь совершили два обстрела Мелитополя из реактивных систем залпового огня большой дальности. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона (ВГА) Владимир Рогов.

— Сегодня враг всю ночь не дает спать мирному Мелитополю. Дважды за ночь (около 3:00 и 4:45) террористы Зеленского нанесли удары мирному городу из РСЗО большой дальности, — сказал он.

Рогов добавил, что во время обстрела украинская сторона выпустила порядка 8-10 ракет. При второй атаке — восемь. На данный момент уточняется информация о повреждениях гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения. По словам члена совета ВГА, причиной для обстрела стала попытка отвлечь внимание от отхода армии Украины из Лисичанска, отметил Рогов в своем Telegram-канале.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии Лисичанска под контроль российских военных. Он добавил, что среди личного состава спецназа «Ахмат» потери отсутствуют. По его словам, военнослужащие осуществили штурм города без каких-либо проблем.