Эксперт рассказал, когда россиянам выгоднее всего брать отпуск в 2023 году

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В следующем году россиянам наиболее выгодно будет взять отпуск в августе или октябре. Об этом рассказал директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин в воскресенье, 3 июля.

— Тем россиянам, которые уже сейчас планируют свой отпуск на 2023 год и хотят максимально выиграть при этом в деньгах, брать его лучше всего в августе и в октябре, чуть хуже — в июне, июле, декабре, — сказал он.

Эксперт добавил, что наименее выгодный отдых получится в январе, феврале, апреле и мае. Это связано с тем, что отпускные в эти месяцы будут значительно ниже, чем заработная плата. Поэтому в данный период стоит продолжить работу и получать зарплату.

Южалин отметил, что определение выгодных и невыгодных месяцев зависит от того, сколько в месяце рабочих дней. Так, в августе и в октябре 2023 года больше всего рабочих дней: 23 и 22 соответственно. В апреле и мае следующего года сотрудники будут работать лишь 20 дней, передает РИА Новости.

До этого Министерство культуры и туризма Московской области назвало три города для бюджетного отдыха в Подмосковье. В топ попали Коломна, Сергиев Посад и Зарайск.