Онлайн-сервис мгновенного оповещения о запрете на выезд из России запущен на госуслугах

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На портале госуслуг запустили новый сервис «Ход снятия ограничения выезда из России». Должники будут получать уведомления о попадании в список невыездных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России в воскресенье, 3 июля.

— Сервис позволит гражданам-должникам с помощью нового информера мгновенно получить сведения об ограничении выезда за пределы страны, которые отобразятся на главной странице личного кабинета, — говорится в сообщении.

Отмечается, что услуга разработана в рамках развития суперсервиса «Цифровое исполнительное производство». Более подробную информацию о принятых мерах можно будет получить в разделе «Ход исполнительного производства», передает ТАСС.

29 июня сообщалось, что на портале госуслуг для жителей 20 регионов России появилась возможность прикрепиться к поликлинике. Для онлайн-прикрепления необходимо проверить данные паспорта и полиса ОМС. Далее следует указать телефон, адрес и почту и выбрать нужную поликлинику в своем регионе.