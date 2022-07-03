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Метеоролог рассказал о погоде в Москве в начале следующей недели

Игорь Синельников
Араз Салехов

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Метеоролог рассказал о погоде в Москве в начале следующей недели
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В начале следующей недели москвичей ожидает жаркая погода как днем, так и ночью. Об этом в воскресенье, 3 июля, «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Во вторник есть совсем небольшая вероятность дождей, но здесь нужно говорить крайне осторожно: эта вероятность меньше 50 процентов. Температура в начале недели достигнет плюс 30–32 градусов. Особенно неприятно будет в центре Москвы, потому что высокие дневные температуры будут сопровождаться высокими ночными температурами — свыше 20 градусов тепла, — отметил он.

Эксперт добавил, что подобные погодные условия являются некомфортными для любого человека.

При этом прогноз на всю неделю можно узнать в материале «Вечерней Москвы».

В воскресенье, 3 июля, столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При небольшой облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 30–32 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 28–33 градусов тепла.

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