Захарова высмеяла смену адреса посольства США в Москве на координаты

Фото: МИД РФ

Посольство США убрало свой адрес на сайте и добавила координаты, изменив свою изначальную позицию касательно переименования улицы. Такое мнение в воскресенье, 3 июля, выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Странно, когда только началось обсуждение смены их адреса, они были очень позитивно настроены на тему Донбасса и заявили буквально следующее: «Страна должна знать своих героев». А теперь вон как все оборачивается. С другой стороны, менять свое мнение на противоположное — в культуре современной внешней политики США, — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Так, ранее посольство США в Москве, расположенное на площади Донецкой народной республики, убрало адрес со своего сайта. Отмечается, что вместо адреса на портале отображаются координаты здания. Также прежний адрес посольства все еще находится во вкладке сайта, где приведен список американских диппредставительств в России.

В среду, 22 июня, американское посольство в столице получило новый официальный адрес — площадь Донецкой народной республики, дом 1, строения 1–9. Новый адрес был присвоен в рамках государственной функции и в соответствии с действующим в городе порядком.