Производство игристых вин в России выросло в мае на 40 процентов

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В мае этого года производство игристых вин в России выросло на 40 процентов по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом стало известно в воскресенье, 3 июля, по результатам данных Росалкогольрегулирования.

Отмечается, что рост производства начался еще в феврале. Тогда прирост составил менее шести процентов. В марте увеличение показало уже 20 процентов. Апрельский показатель составил почти 30 процентов. Всего за пять месяцев этого года производство игристых вин увеличилось почти на 25 процентов.

По мнению экспертов, рост отечественного производства связан со снижением импорта товара из Европы. За первые четыре месяца поставки игристых вин упали на 45 процентов. В стоимости также наблюдается понижение — цены стали на 44 процента ниже, передает РБК.

14 июня стало известно, что в мае российские стекольные заводы стали работать на 30 процентов меньше. Производство упало из-за санкций и сокращения спроса на внутреннем рынке и проблем с логистикой. Точных данных по снижению производства в сравнении с прошлым годом не приводится.